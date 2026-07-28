شرکت توزیع نیروی برق شیراز با هدف مدیریت مصرف انرژی و تامین برق پایدار برای همه مشترکان، به ۱۸۰ بانک و اداره دولتی که موازین مدیریت مصرف را رعایت نکرده بودند، تذکر داده و برق برخی از آنها را قطع کرده است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به منظور مدیریت ناترازی انرژی در کشور و به تبع آن در فارس، مصرف برق ادارات به صورت مستمر توسط کنتور‌های هوشمند رصد می‌شود و همه مشترکان اداری موظفند میزان مصرف برق خود را در ساعات کاری ۳۰درصد و در ساعات غیرکاری ۷۰ درصد کاهش دهند.

همچنین بر اساس ابلاغ وزارت کشور، ساختمان‌های اداری دستگاه‌ها و موسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها نیز موظف به تنظیم دمای محیط بر روی ۲۵ درجه سانتیگراد هستند.

آنطور که مدیرعامل شرکت برق شیراز گفت، این ضرورت کاهش مصرف ۳۰ و ۷۰ درصدی انرژی شامل ادارات دولتی و عمومی، نهادها، بانک‌ها، شهرداری ها، ساختمان اداری دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی می‌شود.

اما آنطور که ارقام کنتور‌های هوشمند نشان داده، برخی از این دستگاه‌های عمومی و دولتی شیوه‌نامه‌های صرفه‌جویی و مصرف بهینه انرژی برق را رعایت نکرده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در این خصوص گفت: نهاد‌ها و شرکت‌هایی که این مصوبه قانونی را رعایت نکردند، با محدودیت مصرف و قطع از راه دور مواجه شدند.

احمدرضا خسروی با اشاره به دمای بسیار پایین و برودت هوا در برخی شعب بانک‌ها، اظهار کرد: در حالی که این موضوع موجب شکایت و ناراحتی شهروندان و مشتریان بانک شده، متصدیان و مسئولان آن با کت و شلوار مشغول کار هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز بیان کرد: ادارات باید در ساعات کاری از تنظیم دمای سامانه‌های سرمایشی و تهویه مطبوع بر روی عدد ۲۵ درجه سانتی‌گراد مطمئن شوند و یک ساعت پیش از پایان ساعت کاری سامانه‌های سرمایشی خود را خاموش کنند.

وی افزود: اگرچه سهم بخش اداری از کل مصرف برق کشور چندان بالا نیست، اما این بخش به‌عنوان ویترین عملکرد دولت و نماد پاسخگویی آن به بحران‌های ملی در نظر گرفته می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز بار دیگر تاکید کرد: اجرای دقیق دستور خاموشی تجهیزات سرمایشی بعد از ساعت ۱۳، در کنار تنظیم دما روی ۲۵ درجه، گام مهمی برای تحقق صرفه‌جویی در مصرف برق است.

او اظهار کرد: نظارت مؤثر و اطلاع‌رسانی عمومی به منظور پایداری شبکه برق و گذر از اوج مصرف تابستانه ضروری است.