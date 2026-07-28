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۳۲۰ مبلغ برای خدمات رسانی به زائران اربعین و انجام کار تبلیغی از خراسان جنوبی اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دبیر کمیته اربعین خراسان جنوبی گفت: ۳۲۰ مبلغ برای خدمات رسانی به زائران اربعین از خراسان جنوبی اعزام شدند.
حجت الاسلام صفری افزود: از این تعداد ۲۵۰ مبلغ آقا و ۷۰ مبلغ خانم هستند که ویژه کاظمین در دو بازه زمانی ۵ روزه به همراه اقلام فرهنگی متنوع به کار تبلیغی میپردازند.
وی گفت: این مبلغان ۵ روز در کاظمین و ۵ روز در مسیر پیاده رویی خدمت رسانی میکنند.
دبیر کمیته اربعین خراسان جنوبی افزود: در ایام اربعین مبلغ با کاروان از مبدا به مبدا به همراه کاروانهای اربعین کار تبلیغی انجام میدهند و زائر مبلغ هم طلابی هستند که به همراه خانواده برای زیارت مشرف میشوند و فعالیت تبلیغی هم در کنار سفر تبلیغی خود خواهند داشت.
حجت الاسلام صفری گفت: مبلغان مواکب هم کار تبلیغی برای افراد جامانده در ۱۹۴ مسیر و ۴۹۰ موکب انجام میدهند.