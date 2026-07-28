معاون حمل‌ونقل راهداری لرستان از استقرار تیم‌های نظارتی برای بررسی فنی و تضمین ایمنی اتوبوس‌های اعزامی به مرز مهران خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان لرستان، با تأکید بر ضرورت حفظ سلامت زائران در طول سفر، از استقرار تیم‌های نظارتی در پایانه‌های مسافربری خبر داد.

رضا عبدی اظهار داشت: در راستای تأمین بالاترین سطح ایمنی برای زائران اربعین، تمامی ناوگان اتوبوسی اعزامی به سمت مرز مهران، پیش از حرکت تحت بازرسی‌های فنی دقیق قرار می‌گیرند. وی افزود: کارشناسان این اداره‌کل، سلامت لاستیک‌ها، سیستم ترمز، تجهیزات ایمنی از جمله کپسول آتش‌نشانی و همچنین مدارک رانندگان را به دقت ارزیابی می‌کنند تا از تردد هرگونه خودروی غیر استاندارد جلوگیری شود.

معاون حمل‌ونقل راهداری لرستان تأکید کرد: اولویت اصلی ما در طرح اربعین، سفری ایمن و بی‌دغدغه برای زائران است و این نظارت‌ها تا پایان بازگشت زائران به صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از امکان گزارش انتقادات و شکایات شهروندان از وضعیت خدمات‌رسانی ناوگان عمومی از طریق سامانه «۱۴۱» خبر داد.