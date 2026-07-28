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دوره توانافزایی جستوجو و نجات در آبهای خروشان در شهرستان استهبان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان استهبان گفت: دوشنبه پنجم مردادماه، دوره توانافزایی جستوجو و نجات در آبهای خروشان در منطقه رودبال استهبان برگزار شد.
محمدجواد خیرات افزود: در این برنامه آموزشی، شرکتکنندگان ضمن مرور اصول ایمنی و اقدامات تخصصی در حوادث مرتبط با آبهای خروشان، مهارتهای عملی خود را در شرایط میدانی تقویت کردند تا آمادگی بیشتری برای حضور در مأموریتهای امدادی کسب کنند.
او در پایان بیان کرد: هدف از برگزاری دوره آموزشی جستوجو و نجات در آبهای خروشان ارتقای آمادگی عملیاتی و توان افزایی امدادگران هلال احمر در شرایط بحران بود.