به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همزمان با ۶ مرداد، روز ملی کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی در ایجاد اشتغال پایدار گفت: اشتغال پایدار، زمانی معنا پیدا می‌کند که بر پایه آموزش، مهارت و حمایت هدفمند شکل بگیرد رویکردی که کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی در سال‌های اخیر آن را به عنوان محور اصلی توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت دنبال کرده است.

محمد عرب افزود: اگر آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار ارائه شود، زمینه برای ورود مددجویان به عرصه تولید، خدمات و کارآفرینی فراهم خواهد شد و آنان می‌توانند با اتکا به توانمندی‌های خود مسیر استقلال اقتصادی را طی کنند.

وی گفت: به همین منظور، کمیته امداد با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر دستگاه‌های اجرایی، دوره‌های آموزشی متنوعی را متناسب با نیاز بازار کار برگزار می‌کند تا مددجویان پس از فراگیری مهارت، آمادگی لازم برای راه‌اندازی کسب‌ و کار یا ورود به بازار کار را به دست آورند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی افزود: از ابتدای سال گذشته تاکنون، ۷۴۵ نفر از مددجویان تحت حمایت در دوره‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای شرکت کرده‌اند که ۱۲۲ نفر از آنان پس از پایان این دوره‌ها موفق به ورود به بازار کار شده‌اند.

عرب گفت: از سال گذشته تاکنون، ۴۷۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به مددجویان و خانوار‌های کم‌درآمد پرداخت شده که حاصل آن ایجاد ۲ هزار و ۷۴۹ فرصت شغلی در نقاط مختلف استان بوده است.

به گفته وی بخش عمده این مشاغل در حوزه کسب‌ و کار‌های خرد، مشاغل خانگی و فعالیت‌های کوچک اقتصادی شکل گرفته و زمینه درآمدزایی و خوداتکایی بسیاری از خانواده‌ها را فراهم کرده است.

مدیرکل کمیته امداد استان افزود: حمایت از اشتغال تنها به پرداخت تسهیلات محدود نمی‌شود، بلکه آموزش‌های مهارتی، مشاوره‌های تخصصی، هدایت شغلی و نظارت مستمر بر اجرای طرح‌ها نیز در کنار تأمین منابع مالی انجام می‌شود تا مشاغل ایجادشده از پایداری لازم برخوردار باشند و خانواده‌ها بتوانند به خودکفایی واقعی دست یابند.