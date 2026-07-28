سرهنگ عمار قهاری، رئیس پلیس فتا استان کرمان، از ارسال گسترده لینک‌های مخرب با عناوینی مانند «مودیان مالیاتی»، «سامانه سنا» و «نرم‌افزار‌های بانکی» خبر داد و به شهروندان درباره نصب این برنامه‌ها هشدار داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،سرهنگ قهاری گفت: برخی افراد با کلیک روی این لینک‌ها، ناخواسته بدافزار را روی تلفن همراه خود نصب می‌کنند که این موضوع می‌تواند زمینه دسترسی مجرمان سایبری به اطلاعات بانکی و خالی شدن حساب‌های آنان را فراهم کند.

رئیس پلیس فتا استان کرمان افزود: شهروندانی که تلفن همراهشان به این بدافزار‌ها آلوده شده است، باید بلافاصله گوشی را در حالت پرواز قرار داده، اینترنت آن را قطع کنند و پس از آن نسبت به حذف نرم‌افزار مخرب اقدام کنند.

سرهنگ قهاری ادامه داد: این افراد می‌توانند با شماره ۰۹۶۳۸۰، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، تماس بگیرند تا در صورت برداشت وجه از حساب، اقدامات لازم برای جلوگیری از برداشت‌های بیشتر و پیگیری موضوع انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت دریافت نرم‌افزار‌ها و به‌روزرسانی‌های مورد نیاز از منابع معتبر، از شهروندان خواست برنامه‌های بانکی و خدماتی را فقط از فروشگاه‌های رسمی و مشخص مانند «بازار» یا وب‌سایت رسمی بانک‌ها دریافت و به‌روزرسانی کنند و از باز کردن لینک‌های ناشناس در پیامک‌ها و شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.