مردم کهگیلویه و بویراحمد در یکصد و چهل و نهمین شب حضور خود در خیابان‌ها و میادین، بار دیگر بر اتحاد و همدلی و حمایت از ایران مقتدر تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این مراسم، اقشار مختلف مردم با حضوری پرشور و منظم، بار دیگر صحنه‌ای از همبستگی، وحدت و مشارکت اجتماعی را به نمایش گذاشتند.

میدان‌داران در حالی که پرچم‌های انقلاب و ولایت را به دست داشتند، با سر دادن شعار‌های «الله‌اکبر» و «خامنه‌ای رهبر»، بر ایستادگی در برابر دشمنان و تداوم مسیر ولایت تأکید کردند.