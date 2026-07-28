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محور ارومیه_ مهاباد، پرترددترین محور آذربایجانغربی در اجرای طرح اربعین بین محورهای مواصلاتی استان بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از ثبت بیش از ۵ میلیون و ۳۹۱ هزار تردد در محورهای مواصلاتی استان در اجرای طرح جابهجایی زائران اربعین حسینی خبر داد. بهزاد حسن زاده افزود: محور ارومیه_ مهاباد، پرترددترین محور استان در این مدت بوده و بر اساس اطلاعات ثبتشده توسط سامانههای هوشمند ترددشمار، همزمان با اجرای طرح اربعین حسینی، در مجموع ۵ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۱۲۳ تردد انواع وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان ثبت شده است.
وی با اشاره به محورهای دارای بیشترین تردد اظهار داشت : محور ارومیه_مهاباد با ثبت ۴۲۵ هزار و ۶۶۳ تردد، بیشترین حجم عبور وسایل نقلیه را به خود اختصاص داده و در صدر محورهای پرتردد استان قرار گرفته است.
رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی اضافه کرد: در این بازه زمانی، ۲ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۱۸۰ تردد مربوط به مسیرهای رفت و ۲ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۹۴۳ تردد در سمت برگشت ثبت شده است.