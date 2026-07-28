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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۵/۰۶

سازمان هواشناسی برای نیمه شمالی کشور کاهش دما همراه با بارندگی و برای نیمه جنوبی و غرب کشور هم پایداری گرمای هوا پیش‌بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۶- ۰۹:۳۴
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برچسب ها: هواشناسی ، دمای هوا ، وضعیت آب و هوای کشور
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