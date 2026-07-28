رئیس اداره استعداد‌های درخشان و دانش‌پژوهان جوان آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری برتوسعه مشارکت هنرستان‌های چهارمحال و بختیاری در جشنواره جوان خوارزمی تاکید کرد.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، پویان ظفری با اشاره به اهمیت جشنواره جوان خوارزمی در شناسایی، هدایت و شکوفاسازی استعداد‌های دانش‌آموزی، اظهار کرد: معرفی دقیق و مؤثر این جشنواره به هنرجویان هنرستان‌ها، زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر و هدفمندتر آنان در این رویداد علمی و پژوهشی خواهد بود.

وی افزود: برای افزایش مشارکت دانش‌آموزان، لازم است ظرفیت‌های موجود در هنرستان‌ها و پژوهش‌سرا‌ها به‌خوبی فعال شود و در کنار اطلاع‌رسانی مناسب، از راهکار‌های تشویقی نیز برای ترغیب هنرجویان به حضور در جشنواره استفاده شود.

وی افزود: این جشنواره فرصتی ارزشمند برای بروز توانمندی‌های علمی، پژوهشی و مهارتی دانش‌آموزان است و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای انگیزه، خلاقیت و روحیه نوآوری در میان آنان ایفا کند.