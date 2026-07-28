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کاروان درمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، برای دهمین سال متوالی عازم کربلای معلی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: کاروان درمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی با پیوستن به شبکه ملی هلال احمر عازم کربلای معلی شد.
دکتر حسین حکیمالهی افزود: مأموریتی که امسال با یک ارتقای ساختاری، فصلی جدید از خدمترسانی برای زائران حسینی رقم زده است.
او ادامه داد: خدمت به زائران حسینی در کربلای معلی سالها است که در دانشگاه علوم پزشکی جهرم به یک سنت ریشهدار تبدیل شده است.
دکتر حکیم الهی بیان کرد: این کاروان پزشکی امسال نیز با دو دستگاه اتوبوس از نیروهای درمانی و پشتیبانی به مقصد موکب صاحبالزمان (عج) به کربلای معلی اعزام شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم ادامه داد: اتفاق ویژه و متمایز امسال برای کاروان پزشکی جهرم دریافت مجوز رسمی موکب درمانی از جمعیت هلالاحمر کشور است.
او اضافه کرد: اخذ این مجوز که کاروان درمانی جهرم را مستقیماً به شبکه یکپارچه هلالاحمر ایران متصل میکند، علاوه بر تثبیت بالاترین استانداردهای درمانی، امکان استفاده از لجستیک متمرکز و پشتیبانیهای کشوری را برای این تیم اعزامی فراهم میآورد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم با تاکید بر آمادگی همهجانبه این کاروان درمانی بیان کرد: تیم اعزامی امسال، مجموعهای کامل و هماهنگ از پزشکان، پرستاران، ماماها، کارشناسان علوم آزمایشگاهی، فوریتهای پزشکی، بهداشت محیط و روانشناسان است که در کنار نیروهای فناوری اطلاعات، حفاظت فیزیکی و خدمات در این موکب مستقر میشوند.
دکتر حکیم الهی گفت: این تیم مجرب قرار است بهصورت شبانهروزی، خدماتی حیاتی نظیر مدیریت بیماریهای حاد و واگیردار، رسیدگی به اورژانسهای قلبی و تنفسی، سرمتراپی و مداخلات فوریتی را به زائران ارائه دهد.
او در ادامه بیان کرد: تأمین داروها و تجهیزات پزشکی این موکب، تنها بر دوش سیستم دولتی نیست بلکه حاصل پیوند و مشارکت ارزشمند خیّرین سلامت، برخی داروخانههای سطح شهر جهرم و شرکتهای پخش دارو است تا هیچ زائری در زیارت اربعین دغدغه تهیه دارو و درمان را نداشته باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم در پایان گفت: تیم تخصصی مدافعان سلامت جهرم تا پایان ایام اربعین و کاهش حجم زائران در موکب صاحبالزمان (عج) در کنار عاشقان حسینی در کربلای معلی خدمت رسانی میکند.