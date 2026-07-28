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تمام دستگاههای اجرایی تا پایان اربعین برای خدمت رسانی به زائران حسینی حضور فعال داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار بویین میاندشت در جلسه شورای اداری بویین میاندشت که در سرچشمه شهر افوس برگزار شد گفت: با توجه به اینکه بویین میاندشت یکی از اصلیترین مسیرهای رفت و آمد زائران حسینی است، همه دستگاههای اجرایی تا پایان اربعین برای خدمت رسانی به زائران حسینی در آمادگی کامل باشند.
محمود درویشی افزود: درکنار بهره گیری معنوی، اربعین حسینی فرصت مناسبی نیز برای معرفی ظرفیتهای شهرستان در بخشهای مختلف است ودستگاههای متولی با تهیه بستههای فرهنگی وتبلیغی در این زمینه اقدام کنند.