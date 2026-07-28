به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار بویین میاندشت در جلسه شورای اداری بویین میاندشت که در سرچشمه شهر افوس برگزار شد گفت: با توجه به اینکه بویین میاندشت یکی از اصلی‌ترین مسیر‌های رفت و آمد زائران حسینی است، همه دستگاه‌های اجرایی تا پایان اربعین برای خدمت رسانی به زائران حسینی در آمادگی کامل باشند.

محمود درویشی افزود: درکنار بهره گیری معنوی، اربعین حسینی فرصت مناسبی نیز برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان در بخش‌های مختلف است ودستگاه‌های متولی با تهیه بسته‌های فرهنگی وتبلیغی در این زمینه اقدام کنند.