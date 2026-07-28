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وکلای ایالت تنسی در دادگاهی هفت هفتهای، شرکت متا را متهم کردند که با وجود آگاهی از خطرات اعتیادآور اینستاگرام و تأثیرات مخرب آن بر سلامت روان نوجوانان، برای افزایش درآمد تبلیغاتی، هشدارهای داخلی محققان خود را نادیده گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از فرانس ۲۴، دادستانی کل ایالت تنسی در دادگاهی که در شهر نشویل برگزار میشود، ادعاهای تکاندهندهای را علیه شرکت «متا» مطرح کرد. بر اساس بیانیههای آغازین این دادگاه، محققان داخلی شرکت متا بهطور منظم درباره ارتباط مستقیم استفاده افراطی از اینستاگرام با بروز اختلالات غذایی، افسردگی و خودآزاری در میان کاربران نوجوان هشدار داده بودند.
وکلای ایالت تنسی معتقدند رهبران متا با علم به این خطرات، عمداً ویژگیهایی نظیر «پخش خودکار ویدیوها»، «سیستم نوتیفیکیشنها» و «اسکرول بینهایت» را در پلتفرم حفظ کردهاند. هدف از حفظ این قابلیتها، مشغول نگه داشتن هرچه بیشتر نوجوانان در فضای مجازی و در نتیجه، به حداکثر رساندن تعداد تبلیغات نمایش داده شده و افزایش درآمدزایی شرکت عنوان شده است.
این شکایت که با هدف اصلاح وجوه مخرب پلتفرم و دریافت غرامت مالی ثبت شده، اکنون در اختیار هیئت منصفه قرار دارد. در صورت پذیرش مسئولیت شرکت متا توسط هیئت منصفه، پرونده وارد مرحله دوم خواهد شد تا «راسل پرکینز»، قاضی ناظر بر پرونده، درباره میزان جریمههای مالی و الزامی شدن تغییرات ساختاری در اینستاگرام برای ایمنتر شدن محیط این برنامه برای نوجوانان تصمیمگیری کند.