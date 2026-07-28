دومین موزه عکس و سینمای کشور و اولین موزه عکس و سینمای بخش خصوصی ایران در شهرستان مشگین شهر افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل موزه عکس و سینمای شهرستان مشگین شهر همزمان با هفته اردبیل و با حضور رئیس سازمان سینمایی کشور، مسئولان استانی و جمعی از فعالان حوزه فرهنگ و هنر به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث شده است، در سه طبقه طراحی و اجرا شده و بخش‌های مختلفی از جمله سالن عکاسی، سالن سینما و سالن اسناد و پخش فیلم را دربر می‌گیرد.

در این موزه مجموعه‌ای از آثار، تجهیزات و اسناد مرتبط با تاریخ سینما و عکاسی نگهداری می‌شود که از جمله آنها می‌توان به دوربین‌های قدیمی، تجهیزات فیلم‌برداری و نمایش فیلم، تلویزیون‌های قدیمی، نگاتیوها، اسناد تاریخی و عکس‌های ارزشمند اشاره کرد. بنا بر اعلام مسئولان، این آثار پس از تکمیل فرآیند ساماندهی و جانمایی، در آینده نزدیک در معرض بازدید عموم قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان سینمایی کشور هم با اشاره به اهمیت حفاظت از میراث تصویری کشور اظهار کرد: موزه عکس و سینمای مشگین‌شهر دومین موزه تخصصی سینمای کشور و نخستین موزه‌ای است که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی شده است.

رائد فریدزاده با قدردانی از سرمایه‌گذاری انجام شده در این پروژه فرهنگی افزود: ورود بخش خصوصی به عرصه حفظ و صیانت از میراث سینمایی اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه چنین مراکزی در دیگر نقاط کشور باشد.

وی ادامه داد: امیدواریم این اقدام به الگویی برای سایر شهرستان‌های کشور تبدیل شود؛ چراکه سینما، فیلم و عکس تنها ابزار ثبت تصویر نیستند، بلکه بخشی از حافظه جمعی، هویت فرهنگی و سرمایه ملی ما را تشکیل می‌دهند و حفظ این میراث ارزشمند، نیازمند همکاری و مشارکت همه علاقه‌مندان، هنرمندان و دستگاه‌های فرهنگی است.

موزه عکس و سینمای مشگین‌شهر با هدف حفظ، معرفی و نمایش بخشی از تاریخ صنعت سینما و عکاسی ایران ایجاد شده و از جمله مراکز فرهنگی جدید شهرستان مشگین‌شهر به شمار می‌رود که همزمان با هفته اردبیل فعالیت خود را آغاز کرده است.