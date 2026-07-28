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رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) گفت: پژوهشگاه با راهاندازی آزمایشگاه هوش مصنوعی، توسعه زیرساختهای تخصصی و ترویج آموزش اخلاق استفاده از این فناوری، به دنبال صیانت از اعتبار و اصالت پژوهشهای علمی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس ایرانداک و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران گفت: امروزه با رواج کاربرد هوش مصنوعی در تولید محتواهای گوناگون از جمله امکان خلق محتوای علمی با استفاده از این ابزارها، چالشهای چندگانهای پیش روی جامعه علمی قرار گرفته است. پرسش اساسی فراوانی وجود دارد، از جمله این که با وجود امکان خلق محتوا از سوی ماشین، چگونه میتوان به محتوای خلق شده اعتماد کرد؟، چگونه میتوان مالکیت محتوای خلق شده توسط ماشین را به نام انسانها ثبت کرد؟ چگونه میتوان اصالت آثار علمی را مشخص کرد؟ تکلیف نوآوری ناب انسانی چه میشود؟ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان تنها متولی قانونی ثبت، همانندجویی و تایید آثار علمی براساس قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی برای انجام وظیقه قانونی و غلبه بر این چالشها تمهیداتی را پیش بینی کرده است.
آغاز پژوهشهای ایرانداک برای مقابله با چالش اصالت آثار علمی در عصر هوش مصنوعی
محمد حسنزاده افزود: پژوهشگاه ایرانداک علاوه بر ایجاد آزمایشگاه هوشمصنوعی و تجهیز زیرساختهای مورد نیاز در این زمینه، پژوهشهای دامنه داری را برای همگام سازی دانش و فناوری با پیشرفتهای روز در این زمینه آغاز کرده است. از سوی دیگر، با افزودن آموزش شیوههای استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی در پژوهش، محتواهایی را تهیه و در اختیار جامعه علمی گذاشته است.
وی گفت: ایرانداک متنوع ترین، غنیترین و پاکترین دادهها را در اختیار دارد. تنها، پلتفرم فهرستگان کتابخانههای ایران، بیش از ۵ میلیون رکورد کتابشناختی از کتابخانههای دانشگاهی، تخصصی، و عمومی سراسر کشور را در خود جای داده و به ارائه خدمت مشغول است. منابع علمی متعدد از جمله کتابها، مقالات مجلات، مقالات کنفرانسها، پایان نامهها و پیشنهادهها، و سایر دادهها مجموعهای بی نظیر علمی را فراهم کرده است. بکارگیری این دادهها برای پیشبرد اهداف علمی و توسعهای یکی از اهداف قطعی پژوهشگاه است.
رئیس ایرانداک و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران گفت: طراحی چت بات مبتنی بر پایان نامهها، قابلیت تشخیص تصاویر، تبدیل صوت و متن و نظایر آن از جمله اقداماتی است که برای تکمیل فرایند قبلی طراحی و به اجرا گذاشته شده است. اهداف بلندمدت پژوهشگاه ایجاد دسترسی به دادهها در قالب بزرگترین پایگاه دادههای باز و ایجاد زمینه برای توسعه و پیشبرد علم آزاد است.
حسن زاده افزود: سال گذشته اولین پژوهش دامنه دار در استان تهران با عنوان مطالعه «سنجش میزان سواد هوش مصنوعی شهروندان شهر تهران با تأکید بر تفاوتهای نسلی» با سفارش و پشتیبانی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) انجام شد. در سال جاری، این مطالعه در سطح ملی و در یک بخش با تاکید بر اقشار خاص ادامه خواهد یافت.
وی گفت: پاسخگویی به چالشهای مرتبط با هوشمصنوعی به عنوان یک مسئله دائمی روی میز مطالعاتی و اجرایی پژوهشگاه قرار دارد. پیش نویسی به عنوان منشور استفاده از هوش مصنوعی در پژوهشگاه تهیه و به مراجع مختلف ارسال شده است. محتوای آموزشی مناسبی نیز تهیه و سامانه قرار گرفته است.
رئیس ایرانداک و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران گفت: البته که هوشمصنوعی صرفا به عنوان یک تهدید در جامعه علمی مطرح نیست، بلکه ابزارهای هوش مصنوعی قدرتی بی نظیر برای پژوهشگران فراهم کرده است که بتوانند با سرعت و دقت بیشتری به پژوهش بپردازند. صرفه جویی قابل ملاحظهای در دستیابی به منابع، خلاصه سازی، ترجمه، استخراج محتوا، ساخت ارائههای جذاب، تحلیلهای چندوجهی و ... حاصل شده است.
ایرانداک به دنبال یکپارچهسازی سامانههای پژوهشی با هوش مصنوعی است
محمد حسن زاده گفت: هم اکنون سامانههایی مانند جهت، هوشیار، فهرستگان و ... از ابزارهای هوش مصنوعی برای جستوجو و بازیابی هوشمند و پیشنهادهای پژوهشی به پژوهشگران بهره برداری میکنند. اما نگاه اصلی ایرانداک یک نگاه پلتفرمی است. برنامههای مناسبی برای هوشمندسازی فرایندها و یکپارچه سازی سامانهها با محوریت هوشمصنوعی در حال اجراست. در صورتی که بتوانیم زیرساختهای سخت افزاری مناسبی که بتواند پاسخگوی مراجعات همزمان با حجم بالا باشد، فراهم کنیم این پلتفرمها ارزش افزوده مناسبی در اختیار پژوهشگران و جامعه علمی میگذارد. از منظر نرم افزاری و محتوایی مشکلی وجود ندارد و آمادگیهای لازم فراهم شده است. اما به لحاظ سخت افزاری نیاز به پشتیبانی جدی وجود دارد تا جامعه علمی کشور بتوانند با سهولت بیشتری از قابلیتهای ابزارهای هوشمند در پژوهش و فناوری استفاده کنند. اقدامات نوین در این زمینه طراحی و به اجرا گذاشته شده است که در آینده نزدیک اطلاع رسانی خواهد شد.