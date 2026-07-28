به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرماندار ویژه شهرستان بروجرد در جریان بازدید از موکب شهدای جعفر آباد و موکب شهید بروجردی اظهار داشت: این ۵۰ موکب در سطح شهرستان، مسیر کربلا و در دو شهر زیارتی نجف و کربلا قرار گرفته‌اند.

قدرت اله ولدی تصریح کرد: در شهرستان بروجرد ۲ موکب اصلی شهید بروجردی در مسیر شمال به جنوب با پذیرایی روزانه ۱۰ هزار پرس غذای گرم و موکب شهدای جعفر آباد در مسیر بروجرد به نهاوند با پذیرایی روزانه ۳ هزار پرس غذای گرم، میزبان زائرین اربعین حسینی هستند.

وی با اشاره به اهمیت پذیرایی از زائران حسینی گفت: ستاد مرکزی اربعین شهرستان بروجرد با همکاری بین بخشی به دنبال ارایه خدمات مطلوب به زائران است.