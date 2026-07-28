فعالیت ۵۰ موکب بروجرد در ایام اربعین
فرماندار ویژه شهرستان بروجرد گفت: ۵۰ موکب این شهرستان در ایام اربعین به زائران حسینی خدمت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
فرماندار ویژه شهرستان بروجرد در جریان بازدید از موکب شهدای جعفر آباد و موکب شهید بروجردی اظهار داشت: این ۵۰ موکب در سطح شهرستان، مسیر کربلا و در دو شهر زیارتی نجف و کربلا قرار گرفتهاند.
قدرت اله ولدی تصریح کرد: در شهرستان بروجرد ۲ موکب اصلی شهید بروجردی در مسیر شمال به جنوب با پذیرایی روزانه ۱۰ هزار پرس غذای گرم و موکب شهدای جعفر آباد در مسیر بروجرد به نهاوند با پذیرایی روزانه ۳ هزار پرس غذای گرم، میزبان زائرین اربعین حسینی هستند.
وی با اشاره به اهمیت پذیرایی از زائران حسینی گفت: ستاد مرکزی اربعین شهرستان بروجرد با همکاری بین بخشی به دنبال ارایه خدمات مطلوب به زائران است.
در جریان این بازدید، امام جمعه بروجرد، فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و جمعی از مسئولان ارشد فرمانداری و بخشداران شهرستان حضور داشتند.