به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، باقری در آیین گشایش نخستین دوره طرح ارتقای مهارت‌های راهبری و هدایت استادان مشاور انجمن‌های علمی دانشجویی با عنوان «رُهام» ، که به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد ضمن بازتعریف جایگاه استاد مشاور در انجمن‌های علمی دانشجویی گفت : استاد مشاور ، باید از جایگاه حاشیه‌ای فاصله و در متن فرایند کیفیت‌بخشی به انجمن‌ها قرار بگیرد.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود : «رُهام» صرفاً یک دوره آموزشی نیست، بلکه نقطه شروع یک بازاندیشی جدی در نسبت میان استاد، دانشجو و مجموعه انجمن‌های علمی دانشجویی در دانشگاه ایرانی است.

وی با تأکید بر اینکه دانشگاه فقط محل انتقال دانش نیست، گفت : دانشگاه، فضای شکل‌گیری عاملیت علمی اجتماعی دانشجویان است و انجمن‌های علمی دانشجویی می‌توانند بستری برای تمرین مشارکت، مسئولیت‌پذیری، سازماندهی، گفت‌و‌گو، حل مسئله و تجربه کار جمعی باشند.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود : در چنین نگاهی، دانشجو صرفاً دریافت‌کننده دانش نیست، بلکه به کنشگری علمی تبدیل می‌شود و انجمن علمی نیز می‌تواند نقشی فراتر از یک تشکل اجرایی ایفا کند.

باقری با بیان اینکه هنر راهبری در تنظیم نسبت میان هدایت و استقلال دانشجویان است، گفت : استاد مشاور باید در عین حفظ چارچوب‌ها، حامی خلاقیت، ابتکار و استقلال دانشجویان نیز باشد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت فعالیت‌های دانشجویی افزود : مدیریت جمع‌های دانشجویی از جنس فرماندهی و کنترل نیست، بلکه از جنس تسهیلگری است. استاد مشاور موفق کسی نیست که همه‌چیز را خود طراحی کند، بلکه کسی است که ظرفیت طراحی و اقدام را در دانشجویان فعال کند.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، مسئله‌محوری را یکی از الزامات فعالیت انجمن‌های علمی دانست و گفت: این انجمن‌ها نباید صرفاً به برگزاری برنامه‌های مناسبتی و پراکنده محدود شوند، بلکه باید با مسائل واقعی دانشگاه، جامعه، صنعت، فرهنگ و محیط پیرامون نسبت برقرار کنند.

وی افزود: دانش زمانی اثربخش خواهد بود که در خدمت بهبود زندگی جمعی، ارتقای آگاهی عمومی، کاهش آسیب‌ها و پاسخگویی به نیاز‌های واقعی جامعه قرار گیرد.

باقری با اشاره به اهمیت نوآوری در فعالیت‌های انجمن‌های علمی گفت : نوآوری صرفاً به معنای استفاده از ابزار‌های جدید نیست، بلکه به معنای بازاندیشی در مسئله، مخاطب و شیوه اثرگذاری است. از این رو باید دید آیا فعالیت‌های انجمن‌ها با اقتضائات نسل جدید و زیست فناورانه دانشجویان هماهنگ است یا خیر.

وی همچنین یکی از اهداف مهم طرح «رُهام» را عبور از فعالیت‌های جزیره‌ای و حرکت به سمت یادگیری شبکه‌ای عنوان کرد و افزود : ایجاد شبکه ارتباطی میان استادان مشاور، می‌تواند به تبادل تجربه، انتقال الگو‌های موفق و شکل‌گیری زبانی مشترک در هدایت انجمن‌های علمی منجر شود.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اشاره به نقش تعیین‌کننده کیفیت حضور استادان مشاور در آینده انجمن‌های علمی دانشجویی، ابراز امیدواری کرد که طرح «رُهام» به فرصتی نهادی برای بازسازی ظرفیت راهبری در دانشگاه‌ها، توانمندسازی انجمن‌های علمی و تقویت پیوند دانشگاه با نیاز‌های واقعی جامعه تبدیل شود.