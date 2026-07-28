۱۲ هزار و ۳۲۵ استاد دانشگاه کشور بر تحقق صلح پایدار تأکید کردند
۱۲ هزار و ۳۲۵ نفر از اساتید دانشگاههای کشور در نامهای خطاب به ملت ایران، با تحسین رویکرد «نه به جنگ و نه به سازش»، بر ضرورت حفظ وحدت ملی، تقویت توان دفاعی و تحقق صلح پایدار تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
۱۲ هزار و ۳۲۵ نفر از اساتید دانشگاههای سراسر کشور در نامهای خطاب به ملت ایران، ضمن قدردانی از حضور و ایستادگی مردم، رویکرد «آری به دفاع و نه به تسلیم» را راهبردی عقلانی و منطقی برای حفظ استقلال و اقتدار کشور دانستند.
در این نامه، اساتید دانشگاههای کشور با اشاره به مقاومت مردم ایران در برابر تهدیدها و تجاوزات، تأکید کردند ملت ایران جنگطلب و آغازکننده جنگ نبوده و نخواهد بود، اما در دفاع از دین، میهن، آب و خاک و تمامیت کشور، مدافعی قدرتمند و سرسخت خواهد بود.
امضاکنندگان نامه همچنین با قدردانی از حضور مردم در صحنههای مختلف و تأکید بر نقش وحدت ملی در عبور از شرایط دشوار، خواستار پایان دادن به اختلافات و تقویت همبستگی و انسجام داخلی شدند.
در بخش دیگری از این نامه، ادامه حملات آمریکا به اماکن مدنی، مراکز هستهای و زیرساختهای کشور محکوم و بر ضرورت حفظ اقتدار ملی و دفاع از منافع کشور تأکید شده است.
اساتید دانشگاههای کشور در پایان، بر ادامه مسیر مقاومت و دفاع تا دستیابی به پیروزی و تحقق صلح پایدار تأکید کردند.
این نامه با امضای ۱۲ هزار و ۳۲۵ نفر از اساتید دانشگاههای کشور در پنجم مردادماه ۱۴۰۵ منتشر شده است