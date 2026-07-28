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مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه: پیش بینی میشود امسال بیش از هفت هزار تن انجیر در استان تولید شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رحمان فیضقربانی سطح باغات انجیر استان را ۶۰۰ هکتار عنوان کرد و گفت: حدود ۸۰ درصد از انجیر تولیدی کرمانشاه در منطقه ریجاب شهرستان دالاهو تولید میشود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: رقم عمده باغات انجیر استان را رقم مجیفی است و این رقم از ارقام مرغوب محسوب میشود که هم قابلیت تازهخوری دارد و هم برای فرآوری به صورت انجیر نیمهخشک بسیار مناسب است.
وی همچنین شام، باوملی، ملکمحمدی، شاوله را از ارقام موجود در استان عنوان کرد.
برداشت انجیر تا اواسط مهر در استان ادامه دارد.