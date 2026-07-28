امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

پاسخ‌گویی تلفنی به درخواست‌های بازنشستگان کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از متقاضیان خواست تا حد ممکن از مراجعه حضوری خودداری کرده و سوالات احکام متناسب‌سازی، افزایش حقوق سالانه، تسهیلات بانکی و خدمات رفاهی خود را تلفنی پی‌گیری کنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۶- ۰۹:۲۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
خشاب خالی ترامپ؛ ذخایر موشک‌های راهبردی آمریکا ته کشید
خشاب خالی ترامپ؛ ذخایر موشک‌های راهبردی آمریکا ته کشید
۱۴۰۵-۰۵-۰۵
اعدام دو تروریست در میدان شهید علیخانی اصفهان
اعدام دو تروریست در میدان شهید علیخانی اصفهان
۱۴۰۵-۰۵-۰۶
اعتراف‌هایی که سند جنایت است
اعتراف‌هایی که سند جنایت است
۱۴۰۵-۰۵-۰۶
شاه راه انرژی در قفل ایران
شاه راه انرژی در قفل ایران
۱۴۰۵-۰۵-۰۵
خبرهای مرتبط

احکام بازنشستگان ۱۴۰۵ اصلاح می‌شود

حمایت از مردم، اولویت وزارت کار در شرایط سخت اقتصادی

تاکید بر به روز رسانی پرداخت کالابرگ الکترونیکی

خدمت‌رسانی روزانه به ۳ هزار بازنشسته در مرکز پاسخگویی ۲۵۰۰

برچسب ها: صندوق بازنشستگی کشور ، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ، خدمات غیرحضوری ، بازنشستگان
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 