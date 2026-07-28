مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از متقاضیان خواست تا حد ممکن از مراجعه حضوری خودداری کرده و سوالات احکام متناسب‌سازی، افزایش حقوق سالانه، تسهیلات بانکی و خدمات رفاهی خود را تلفنی پی‌گیری کنند.