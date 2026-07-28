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همزمان با ایام پرفضیلت اربعین حسینی، پلیس راه همدان با اجرای طرحهای ترافیکی ویژه، تأمین سلامت و امنیت سفرهای جادهای را در اولویت قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس پلیس راه استان همدان با اشاره به اجرای طرح ترافیکی ایام اربعین در استان گفت: از آغاز اجرای این طرح از روز ۲۶ تیر بیش از یک میلیون ۴۰۰ هزار تردد زائران اربعین را در جادههای ورودی و خروجی استان داشتهایم.
سرهنگ سرمدی از ورود روزانه یکصد هزار خودرو از ورودیهای جنوب، شمال و شرق استان و خروج روزانه بیش از ۱۶۰ هزار خودرو از خروجی استان به سمت استانهای غربی به ویژه کرمانشاه خبر داد و گفت: با وجود حجم بالای تردد، تصادفات منجر به فوت در جادههای استان نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۵ درصد کاهش یافته است.