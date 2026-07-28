به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه به کارگردانی سعید آقاخانی که پس از پخش ۹ قسمت به دلیل جنگ تحمیلی سوم متوقف شده بود، قصه چند کارگر باربری است که هر بار با ورود به خانه‌ها و مکان‌های مختلف درگیر اتفاقاتی غیرمنتظره می‌شوند.

فصل جدید مجموعه پویانمایی «دشت پرماجرا» به زودی از شبکه امید پخش خواهد شد.

حفظ استقلال موضوع این مجموعه است که در ۱۳ قسمت ۲۰ دقیقه‌ای تولید شده است.

مجموعه «آتش نشانان فضایی» برای پخش در حال آماده سازی است.

در این مجموعه یک گروه آتش نشان به دنبال سه شرور فضایی هستند که بر حسب اتفاق این سه شرور در زمین در یک خانه ای که پدرو مادر و دو بچه زندگی می کنند فرود می ایند.

شبکه فراتر «زندگی پای» را چهارشنبه این هفته با کیفیت فورکی پخش می‌کند.

این اثر داستان پسر بچه‌ای است که در جریان یک سفر ناگزیر از همراهی با یک ببر در درون یک قایق می‌شود.