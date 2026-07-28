به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، این کاروان ۷۰ نفره با هدف همبستگی و همدلی با شهدای میناب راهی جنوب شده است.

مدیر این کاروان گفت: جمعی از خانواده‌های معظم شهدا در جنگ‌های اخیر و دوران دفاع مقدس و همچنین سایر اقشار مختلف مردم در این کاروان حضور دارند.

صمد هوشیار افزود: این کاروان پس از عبور از شهر‌های تهران، قم و اصفهان، به زیارت مزار حاج قاسم در شهر کرمان می‌روند و سپس جهت ادای احترام به شهدای میناب به این شهر سفر می‌کنند.

وی اضافه کرد: با برافراشته شدن پرچم خونخواهی قائد امت در خلیج فارس، سفر ۷ روزه این کاروان پایان می‌یابد.