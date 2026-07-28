به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران اظهار کرد: موکب بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران همزمان با مراسم جاماندگان اربعین حسینی، از ساعت ۶ صبح روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین در شهرستان ری فعالیت خود را آغاز می‌کند و تا پایان مراسم، افتخار خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را خواهد داشت. وی افزود: این موکب با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی برپا شده و علاوه بر پذیرایی، راهنمایی و مشاوره، برنامه‌های گسترده فرهنگی و ترویجی را نیز برای زائران پیش‌بینی کرده است.

طاهره تبیرئی افزود: در بخش فرهنگی، غرفه‌های تخصصی از جمله عهدی با شهدا، ویژه رهبر شهید، فرمانده شهید، امید ایران، برای تو، قهرمان من و ختم قرآن و صلوات فعال خواهند بود. همچنین تولید و ارائه محتوای صوتی و تصویری، روایتگری، فضاسازی محیطی، اجرای طرح نایب‌الشهید و توزیع محصولات فرهنگی از دیگر برنامه‌های این موکب است.

تبیرئی با بیان اینکه هدف اصلی از برپایی این موکب، ترویج فرهنگ ایثار، شهادت، مقاومت و خدمت خالصانه به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است، گفت: تلاش کرده‌ایم با بهره‌گیری از ظرفیت خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، تشکل‌های مردمی و خادمان بنیاد، فضایی معنوی و فرهنگی ایجاد کنیم تا پیام شهدا به نسل جوان و عموم مردم منتقل شود.

وی تصریح کرد: تمامی زائران می‌توانند از خدمات پذیرایی، برنامه‌های فرهنگی، مشاوره، راهنمایی و خدمات رفاهی موکب بهره‌مند شوند. همچنین برای خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، علاوه بر این خدمات، برنامه‌های تکریمی، پاسخگویی کارشناسان بنیاد، مشاوره تخصصی و فضای مناسبی برای حضور و بهره‌مندی از برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی شده است.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران درباره تمهیدات این بنیاد برای حضور خانواده‌های شهدا و ایثارگران در مراسم اربعین نیز گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم تلاش کرده است زمینه حضور هرچه باشکوه‌تر خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در مراسم اربعین و به‌ویژه آیین جاماندگان اربعین را فراهم کند و خدمات فرهنگی، رفاهی و مشاوره‌ای مناسبی را در اختیار این عزیزان قرار دهد.

تبیرئی با اشاره به نقش تشکل‌های شاهد و ایثارگر در برپایی موکب اظهار کرد: تشکل‌های شاهد و ایثارگر، خانواده‌های معظم شهدا، گروه‌های جهادی، نیرو‌های داوطلب و کارکنان بنیاد، نقش بسیار مؤثری در برپایی و اداره این موکب دارند. این موکب نمادی از مشارکت مردمی، همدلی و همکاری خانواده بزرگ ایثار و شهادت در مسیر خدمت‌رسانی به زائران است.

وی با اشاره به تفاوت‌های موکب امسال با سال گذشته گفت: امسال بخش فرهنگی موکب به شکل قابل توجهی توسعه یافته است. افزایش غرفه‌های تخصصی و تعاملی، تولید و ارائه محتوای رسانه‌ای، تقویت برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان و همچنین حضور فعال فرزندان شهدای جنگ ۱۲ روزه و فرزندان شهدای جنگ رمضان در اجرای برنامه‌های فرهنگی و خدمت‌رسانی، از مهم‌ترین تفاوت‌های موکب امسال نسبت به سال گذشته است.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران افزود: برنامه‌های فرهنگی موکب با محوریت ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت طراحی شده و در این راستا برنامه‌هایی همچون روایتگری، معرفی سیره شهدا، اجرای طرح «نایب‌الشهید»، فضاسازی محیطی، برگزاری کارگاه‌های هنری برای کودکان و نوجوانان، ثبت دل‌نوشته‌های مردمی، ختم قرآن و صلوات به نیابت از شهدا و تولید پادکست و روایت‌های صوتی و تصویری اجرا خواهد شد.

تبیرئی ادامه داد: در این برنامه‌ها تلاش شده است رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای امنیت و شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان برای مخاطبان تبیین و روایت شود تا نسل جوان بیش از پیش با فرهنگ ایثار و شهادت و سیره شهدا آشنا شود.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف برای برپایی این موکب گفت: برپایی موکب با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و خدماتی مرتبط، تشکل‌های ایثارگری، گروه‌های مردمی و جهادی انجام شده است و این هم‌افزایی موجب شده زمینه ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی با کیفیت مطلوب به زائران فراهم شود.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران همچنین از حضور کارشناسان، مددکاران و مشاوران بنیاد در موکب خبر داد و گفت: در کنار کارشناسان بنیاد، نیرو‌های داوطلب، گروه‌های جهادی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و خادمان مردمی نیز در بخش‌های مختلف موکب فعالیت می‌کنند و خدمات مشاوره‌ای، راهنمایی، پاسخگویی و حمایت‌های لازم را به زائران، به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، ارائه خواهند داد.

تبیرئی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همراهی خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، تشکل‌های شاهد و ایثارگر، گروه‌های مردمی و جهادی و کارکنان بنیاد، بتوانیم در مسیر خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گامی مؤثر برداریم و از ظرفیت این اجتماع بزرگ برای ترویج فرهنگ ایثار، شهادت، مقاومت و خدمت خالصانه بهره بگیریم.