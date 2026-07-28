جشنواره آئینی «مغ و مشتا» در هرمزگان، با شماره ۱۰۵۲۸۱۳۵۶ در فهرست رویداد‌های گردشگری کشور ثبت ملی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی هرمزگان گفت: جشنواره آئینی «مغ و مشتا» هر سال در بخش‌های مُشتاداری، مُغ‌بُری، کُنگ‌جوشی، شیره‌گیری و بازی‌های بومی و محلی، از مرداد تا پایان شهریور در شهرستان میناب برگزار می‌شود.

واژه «مُغ» در گویش محلی به معنای نخل خرما و «مُشتا» به محل فرآوری و انباشتِ محصول نخل اشاره دارد.

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سلیم محمدی افزود: این ثبت، نه تنها سندی بر اصالت و غنای آئین‌های محلی هرمزگان است، بلکه گامی راهبردی در مسیر حفاظت از میراث ناملموس و رونق گردشگری بومی به شمار می‌رود.

وی گفت: این مراسم با تکیه بر پیوندی عمیق با سنت‌ها، باور‌ها و هویت فرهنگی این دیار، به یکی از رویداد‌های شاخص گردشگری و فرهنگی استان تبدیل شده است.