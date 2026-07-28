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شاخصهای هشتگانه سامانه «فواد ۱۲۸» در کشاورزی مازندران بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون دفتر بازرسی وزارت جهاد کشاورزی از ارزیابی میدانی اقدامات انجامشده در خصوص شاخصهای هشتگانه سامانه فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸) در استان مازندران خبر داد و بر لزوم تقویت فرایند پاسخگویی، شفافیت و ارتقای رضایت بهرهبرداران بخش کشاورزی تأکید کرد.
نصیری معاون اداره کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت جهاد کشاورزی، در سفر به استان مازندران، اقدامات صورتگرفته در خصوص اجرای شاخصهای هشتگانه سامانه فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸) را مورد ارزیابی میدانی قرار داد.
او بیان کرد: این ارزیابی با هدف پایش کیفیت خدمات رسانی به مراجعین و بهرهبرداران بخش کشاورزی ترتیب یافت.
معاون دفتر بازرسی وزارت در حاشیه این جلسات با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی دقیق به مراجعان، اظهار داشت: انتظار میرود سازمان جهاد کشاورزی در سطح استان و شهرستانها، همچنین دستگاههای وابسته و پیوسته، نسبت به نصب بنر و پوسترهای سامانه فواد ۱۲۸ و نیز نصب راهنمای طبقات و اتاقها به منظور شفافسازی قوانین، مقررات و فرایندهای ارائه خدمات، اقدام عاجل داشته باشند.
▫️وی با تأکید بر ارتقای کیفیت خدماترسانی به متقاضیان و تقویت فرایند پاسخگویی به شهروندان و بهرهبرداران بخش کشاورزی، افزود: پاسخگویی دقیق و شفاف، ارائه راهنمایی کامل به مراجعین، رعایت ادب و نزاکت در گفتار و رفتار و مکاتبات اداری، از اصول اساسی جلب رضایت خدمتگیران است.
نصیری همچنین بر استمرار و تداوم ارائه خدمت در تمام ساعات کاری تأکید و خاطرنشان کرد: هرگونه توقف یا به تعویق انداختن تمام یا بخشی از فرایند ارائه خدمت بدون دلیل قانونی، ممنوع بوده و دستگاههای اجرایی موظفند با پیشبینی نیروی جایگزین در مواقع غیبت کارمند اصلی، خللی در روند پاسخگویی ایجاد نکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت صیانت از منابع عمومی، گفت: جلوگیری از هدررفت انرژی و پرهیز از اسراف و تبذیر در منابع اداری و مالی، نه تنها یک الزام مدیریتی، بلکه رسالت اخلاقی و قانونی همه کارکنان دستگاههای اجرایی محسوب میشود.
نصیری در تشریح اهمیت این ارزیابی، با اشاره به جایگاه راهبردی بخش کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار، تصریح کرد: سامانه فواد ۱۲۸ به عنوان پنجره واحدی برای پیگیری فوریتهای اداری، نقشی کلیدی در تسهیل امور بهرهبرداران و کاهش بروکراسی ناکارآمد دارد. هرگونه کوتاهی در پاسخگویی به موقع و شفاف، میتواند به کاهش بهرهوری در زنجیره تولید کشاورزی منجر شده و امنیت غذایی و معیشت کشاورزان را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: ارتقای نظام پاسخگویی، نه تنها گامی در جهت تحقق عدالت اداری و حقوق عامه است، بلکه بسترساز اعتمادآفرینی میان دولت و تولیدکنندگان بخش کشاورزی بوده و به عنوان یکی از ارکان تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، میتواند نقش مؤثری در افزایش سرمایهگذاری و رشد تولید ملی ایفا کند.
جهانگیر علیزاده، مدیر دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، در این جلسه با اشاره به جایگاه راهبردی این استان در تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار داشت: مازندران با برخورداری از ظرفیتهای بینظیر در تولید برنج، مرکبات، محصولات باغی و شیلاتی، قطب اصلی کشاورزی شمال کشور محسوب میشود و هرگونه کوتاهی در ارائه خدمات اداری به کشاورزان و بهرهبرداران این بخش، میتواند زنجیره تولید را با اختلال مواجه کند.
وی با تأکید بر اینکه حمایت از کشاورزان و رفع موانع تولید، اولویت محوری این مدیریت در نظارتهای میدانی است. توسعه پایدار در بخش کشاورزی، بدون برخورداری از نظام اداری چابک، پاسخگو و شفاف، امکانپذیر نیست گفت: از سوئی دیگر اطمینان داریم با همت، تلاش و حس مسئولیت پذیری و پاسخگوئی همکاران محترم بیشتر و بهتر از گذشته در جهت بهبود معیشت کشاورزان، حفظ منابع طبیعی و افزایش بهرهوری عوامل تولید گام موثری برخواهیم داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دفتر بازرسی سازمان جهاد کشاورزی مازندران آماده دریافت هرگونه گزارش از موانع تولید و مشکلات خدمترسانی از سوی معاونتها، مدیریتها؛ کشاورزان و بهرهبرداران است و با تعامل سازنده با سایر دستگاههای ذیربط، پیگیر رفع ریشهای این موانع خواهد بود تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر بخش کشاورزی در این استان باشیم.