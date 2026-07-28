همزمان با گرامیداشت هفته اردبیل، از تندیس احمد بن محمد نیاری، مشهور به مقدس اردبیلی، فقیه، عارف و مرجع نامدار شیعه قرن دهم هجری، در میدان نیار رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل تندیس احمدبن محمد نیاری مشهور به مقدس اردبیلی در میدانی به نام این عالم و عارف مشهور، به مناسبت گرامیداشت هفته استان اردبیل رونمایی شد.

محمود صفری شهردار اردبیل در این آیین در ورودی محله نیار اردبیل بیان کرد: مقدس اردبیلی افتخار جهان تشیع بود و نام او از نجف اشرف تا شهر قم به چشم می‌خورد و یکی از برنامه‌های روز اردبیل در سال جاری، رونمایی از المان مقدس اردبیلی بود که امروز در میدانی به همین نام در ورودی نیار محقق شد.

محمود صفری با اشاره به بیش از ۱۰ میلیارد ریال هزینه اجرای المان مقدس اردبیلی، اضافه کرد: زیر پایه المان نزدیک به ۲ متر و طول مجسمه ۷.۵ متر است که در مجموع به ۹.۵ متر می‌رسد و با توجه به قداستی که آن شخصیت روحانی داشت، آیین رونمایی در اردبیل برنامه‌ریزی شد.