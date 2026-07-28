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مردم ولایتمدار استان در صد و چهل و نهمین شب مقاومت، نشان دادند همدل و متحدند و خواسته مهمشان، عقب راندن دشمن از منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم خراسان شمالی شبها همچنان بااقتدار و باصلابت، در سنگر خیابان حضور مییابند و ولایتمداری و عشق به رهبر شهید را به همگان نشان میدهند.
مردم ولایتمدار شهرستانهای استان هم برای یکصد و چهل و نهمین شب پیاپی با حضور پرشور در میدانهای اصلی شهر بر اتحاد و یکپارچگی تاکید کردند و بار دیگر جلوهای از همدلی و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.