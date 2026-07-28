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مدیر کل بنیاد شهید استان قم از فعالیت ۲ مرکز سلام شهید، یک مرکز اسکان سوم خرداد و ۶ موکب متعلق به تشکلهای ایثارگری در مسیر زائران اربعین خبر داد و گفت: امسال ضمن تقویت امکانات و رفع نقاط ضعف سال گذشته، تلاش کردهایم برنامههای خدمترسانی به زائران با محوریت معرفی شهدا، امام شهید و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم گفت: به مناسبت ایام اربعین، ۲ مرکز سلام شهید در استان قم فعال هستند و یک مرکز اسکان نیز با عنوان مرکز سوم خرداد برای اسکان زائران در نظر گرفته شده است.
حجتالاسلام حسن هنرمند افزود: با توجه به قرار گرفتن قم در مسیر تردد زائران اربعین و گرمای هوا، تلاش کردهایم در این مرکز امکاناتی برای استراحت و اسکان موقت زائران فراهم کنیم و در حد ظرفیت موجود نیز خدماتی همچون پذیرایی از زائران ارائه شود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم ادامه داد: علاوه بر مراکز و موکبهای بنیاد، حدود ۶ موکب نیز توسط تشکلها و ایثارگران در نقاط مختلف استان و در مسیر تردد زائران برپا شده است که این موکبها نیز با مشارکت خود ایثارگران و بهصورت مردمی اداره میشوند و به پذیرایی و خدمترسانی به زائران میپردازند.
هنرمند گفت: این موکبها در نقاط مختلف از جمله ورودی شهر قم، مقابل گلزار شهدا، محدوده نزدیک حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و سایر مسیرهای پرتردد زائران مستقر هستند و خدماتی از جمله پذیرایی سرپایی، توزیع آب و چای و در صورت فراهم بودن امکانات، ارائه برخی اقلام غذایی را دنبال میکنند.
وی با اشاره به رویکرد فرهنگی فعالیتهای بنیاد شهید در ایام اربعین اظهار کرد: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) یک افتخار است، اما در کنار خدمترسانی، موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیز مورد توجه قرار دارد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم افزود: با توجه به شرایط و حوادث اخیر و موضوع شهادت امام شهید و شهدای جنگ رمضان، تلاش میکنیم برنامههای فرهنگی موکبها در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بر اساس شیوهنامههای ابلاغی دنبال شود تا در کنار خدمت به زائران، یاد و نام شهدا و آرمانهای آنان نیز زنده نگه داشته شود.
هنرمند با بیان اینکه بخش قابل توجهی از خدمات ارائهشده در این مراکز و موکبها با توجه به مأموریت بنیاد، برای جامعه ایثارگری در نظر گرفته شده است، گفت: خدمات بنیاد در درجه نخست برای خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران ارائه میشود، هرچند اگر سایر زائران نیز از این خدمات استفاده کنند، از حضور آنان استقبال خواهیم کرد.
وی درباره تمهیدات استان قم برای حضور خانوادههای شهدا و ایثارگران در مراسم اربعین نیز اظهار کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در چارچوب برنامههای خود و با استفاده از ظرفیت مراکز «سلام شهید»، مرکز اسکان سوم خرداد و موکبهای تشکلهای ایثارگری، خدمات مورد نیاز جامعه هدف را ارائه میکند و برنامههای مربوط به پویش «سلام شهید» نیز در چارچوب شیوهنامههای ابلاغی دنبال میشود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم درباره تفاوت فعالیتهای امسال با سال گذشته گفت: تلاش کردهایم نقاط ضعف احتمالی سال گذشته را برطرف و امکانات و خدمات را نسبت به قبل تقویت کنیم. با این حال، مهمترین تفاوت فعالیتهای امسال، پررنگتر شدن رویکرد فرهنگی و توجه بیشتر به شهدا، امام شهید و ترویج فرهنگ شهادت در کنار خدمترسانی به زائران است.
هنرمند با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف در اجرای برنامههای اربعین گفت: برای برگزاری هرچه بهتر این برنامهها، هماهنگیهای لازم با دستگاههای مختلف استان انجام شده است و مجموعهها در بخشهای مختلف در کنار یکدیگر فعالیت میکنند؛ به این معنا که در برخی موارد بنیاد به دستگاههای دیگر کمک میکند و در بخشهایی نیز از ظرفیت و همکاری آنان بهرهمند میشود.
وی همچنین از پیشبینی ظرفیتهای پزشکی، مشاورهای و مددکاری در موکبهای ایثارگری خبر داد و گفت: در موکبهای بنیاد و تشکلهای ایثارگری، متناسب با نیاز، از ظرفیت پزشکان، پرستاران، مشاوران و مددکاران استفاده میشود و این موضوع مختص امسال نیست، بلکه در برنامههای سالهای گذشته نیز مورد توجه بوده است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم افزود: در این بخشها از ظرفیت مددکاران و مشاوران بنیاد، معتمدان و تشکلهای ایثارگری استفاده میشود تا در کنار خدمات رفاهی و پذیرایی، نیازهای مختلف زائران، بهویژه جامعه ایثارگری، نیز مورد توجه قرار گیرد.
هنرمند در پایان با قدردانی از مجموعههای همکار در برگزاری برنامههای اربعین و اصحاب رسانه، اظهار کرد: امیدواریم با همراهی همه دستگاهها، تشکلهای ایثارگری و همکاران بنیاد، خدمات شایستهای به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شود و در کنار این خدمترسانی، فرهنگ ایثار و شهادت و یاد و نام شهدا نیز بیش از پیش در جامعه ترویج و زنده نگه داشته شود.