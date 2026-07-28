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معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد، از مهر وموم یک مرکز غیرمجاز ارائهدهنده خدمات لیزر و طب سنتی در یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر علی زارع با اشاره به مهر وموم یک مرکز غیرمجاز لیزر و طب سنتی در یزد، گفت: این اقدام در پی بازرسیها و نظارتهای کارشناسان اداره نظارت بر درمان معاونت درمان، و با همکاری پلیس اماکن و معاونت غذا و دارو صورت گرفت.
دکتر زارع خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز، میتوانند به صورت حضوری به اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه، واقع در میدان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهید صدوقی، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه مراجعه کرده یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ گزارشها و شکایات خود را ثبت کنند.