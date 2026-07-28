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مدیر جهاد کشاورزی سیاهکل از آغاز برداشت برنج، بیش از ۴ هزار هکتار از شالیزارهای این شهرستان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال حدود ۱۵ هزار تن شلتوک از مزارع سیاهکل برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ناصر رادجور گفت: برداشت برنج از ۴ هزار و ۴۳۰ هکتار از شالیزارهای شهرستان سیاهکل در مراسمی با حضور مسئولان این شهرستان به صورت نمادین در یک و نیم هکتار زمین کشاورزی در روستای چالشم آغاز شد.
وی با بیان اینکه بیشتر کشتزارهای این شهرستان با ارقام کیفی و محلی هاشمی و علیکاظمی کشت شده است، افزود: پیشبینی میشود امسال حدود ۱۵ هزار تن شلتوک از مزارع سیاهکل برداشت شود که از این میزان، حدود ۹ هزار تن برنج سفید تولید و روانه بازار خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به توسعه کشاورزی ماشینی در شهرستان سیاهکل، گفت: بیش از ۹۰ درصد شالیزارهای سیاهکل به صورت ماشینی کاشت و برداشت میشود که این امر نقش مهمی در کاهش هزینهها، افزایش سرعت عملیات زراعی و بهبود بهرهوری تولید دارد.