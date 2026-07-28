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جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف حدود ۱۰ تن چای قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال از یک دستگاه کامیون در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف حدود ۱۰ تن چای قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال از یک دستگاه کامیون در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.
سردار منوچهر نصیری اظهار کرد: در راستای مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام گشتزنی در محورهای مواصلاتی قم به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در بازرسی از این کامیون حدود ۱۰ تن چای قاچاق را کشف کردند.