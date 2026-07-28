به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف حدود ۱۰ تن چای قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال از یک دستگاه کامیون در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار منوچهر نصیری اظهار کرد: در راستای مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی قم به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در بازرسی از این کامیون حدود ۱۰ تن چای قاچاق را کشف کردند.