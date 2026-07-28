تأمین منابع آب و تسهیلات ارزی برای طرح لاستیکسازی خرمآباد
معاون اقتصادی استانداری لرستان از تدوین برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت جهت تأمین آب و تسهیلات ارزی مورد نیاز برای عملیاتی شدن کامل طرح لاستیکسازی خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
؛ معاون اقتصادی استانداری لرستان، در جلسه پیگیری زیرساختهای شهرک صنعتی شماره ۳ خرمآباد، با تأکید بر اهمیت استراتژیک طرح «لاستیکسازی خرمآباد» در توسعه صنعتی استان، از اقدامات ویژه مدیریت ارشد برای رفع چالشهای این واحد صنعتی گفت.
امید امیدی شاهآباد، در این خصوص اظهار داشت: با توجه به ظرفیت بالای تولید در طرح لاستیکسازی، تأمین آب پایدار و منابع مالی، از اولویتهای اصلی استاندار در این بخش است. وی افزود: تاکنون ۲ همت اعتبار برای احداث و تکمیل این واحد صنعتی هزینه شده است و همزمان، پیگیریهای جدی از سوی استاندار برای تأمین تسهیلات ارزی مورد نیاز جهت تکمیل نهایی این طرح در جریان است.
معاون اقتصادی استاندار در تشریح راهکارهای تأمین آب برای این طرح صنعتی، افزود: در راستای رفع چالشهای کوتاهمدت، منابع مالی لازم برای اجرای خط انتقال آب به این منطقه تأمین شده و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در افق بلندمدت نیز با تکمیل طرح «سد مخملکوه»، چالش تأمین آبِ طرح لاستیکسازی و سایر صنایع شهرک صنعتی شماره ۳ بهصورت پایدار و اصولی برطرف خواهد شد.