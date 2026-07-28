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خیابانها و میدانهای اصلی همدان به فضایی برای همبستگی و اعلام پشتیبانی از رهبری و نیروهای مسلح تبدیل شدهاند، در این میان برخی نیز با برپایی موکبها در خدمت جمعیت کف خیابان هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، خادمان موکب مردمی قاسم بن الحسن همدان، علاوه بر اسکان و پذیرایی زائران اربعین حسینی، هر شب تجمع شبانه برگزار میکنند.
اسماعیل نجفی، مسئول این موکب گفت: علاوه بر اسکان و پذیرایی از هزار زائر در هر شبانه روز، تجمعات شبانه از ساعت ۲۲ تا ۲۳ با حضور خادمان و زائران، در روبروی این موکب و مسیر زائران اربعین حسینی برگزار میشود.
موکب مردمی قاسم بن الحسن همدان، از سوم تا ۱۱ مرداد، در مسیر رفت زائران اربعین حسینی، سه کیلومتر پس از سهراهی شهر بهار برپاست.