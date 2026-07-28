ساره جوانمردی در جام جهانی پاراتیراندازی در ماده ۵۰ متر تپانچه خفیف چهارم شد و دیگر نماینده ایران از راهیابی به فینال بازماند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه ­مسابقات جام جهانی پاراتیراندازی که به میزبانی صربستان در حال برگزاری است، ساره جوانمردی و علی گلوی دو نماینده ایران در ماده ۵۰ متر تپانچه و ۱۰ متر بادی به رقابت پرداختند.

در این مسابقات ۲۹۱ ورزشکار از ۵۱ کشور حضور دارند که در مسابقات حذفی ماده ۵۰ متر تپانچه ساره جوانمردی و علی گلوی با ایستادن در جایگاه اول و چهارم این رقابت‌ها به مرحله مقدماتی این ماده صعود کردند.

همچنین در پایان دور حذفی و مقدماتی ۵۰ متر تپانچه خفیف ساره جوانمردی با قرار گرفتن در جایگاه سوم به فینال این رقابت‌ها راه پیدا کرد که در پایان این رقابت‌ها در جایگاه چهارم ایستاد.

علی گلوی دیگر نماینده پاراتیرانداز ایران در پایان دور حذفی و مقدماتی ۵۰ متر تپانچه در جایگاه دوازدهم قرار گرفت و از راهیابی به فینال بازماند.

رقابت‌های پاراتیراندازی ۱۰ متر بادی چهارشنبه در صربستان برگزار می‌شود.

رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی صربستان آخرین فرصت برای کسب سهمیه بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ژاپن و جهانی کره جنوبی است.