اختلال گسترده در خدمات اینترنت و شبکه موبایل اپراتور «تیموبایل» در آمریکا
هزاران کاربر اپراتور تیموبایل (T-Mobile) در ایالات متحده آمریکا با قطعی گسترده سرویسهای تلفن همراه و اینترنت مواجه شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از رویترز، بر اساس دادههای وبسایت «داوندتکتور» (Downdetector) که به رصد اختلالات خدمات دیجیتال میپردازد، بیش از ۶۰ هزار گزارش از قطعی خدمات این اپراتور ثبت شده است؛ هرچند پیشبینی میشود تعداد کاربران متأثر از این نقص فنی بسیار بیشتر از آمار ثبتشده باشد.
شایان ذکر است که شرکت تیموبایل در سالهای گذشته نیز چندین بار با اختلالات سراسری روبهرو شده که در برخی موارد، میلیونها مشترک را تحت تأثیر قرار داده بود. تا این لحظه، این شرکت توضیحی درباره علت بروز این اختلال یا زمان بازگشت کامل خدمات منتشر نکرده است.