به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، میثم وحیدی گفت: این تسهیلات با هدف حمایت از فعالیت‌های تولیدی، زنجیره گوشت قرمز، صنایع‌دستی، گیاهان دارویی و گردشگری عشایری به ۳۰۰ خانوار عشایری واجد شرایط اختصاص یافته و پرداخت آن از اواسط مردادماه از طریق بانک‌های عامل آغاز می‌شود.

وی افزود: تسهیلات یادشده با نرخ سود ۴ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه پرداخت خواهد شد و نقش مؤثری در توسعه اشتغال، رونق تولید و بهبود معیشت جامعه عشایری استان خواهد داشت.