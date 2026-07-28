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مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی از اختصاص ۵۸۷ میلیارد ریال تسهیلات جزء (۱) ماده ۹۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ به جامعه عشایری استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، میثم وحیدی گفت: این تسهیلات با هدف حمایت از فعالیتهای تولیدی، زنجیره گوشت قرمز، صنایعدستی، گیاهان دارویی و گردشگری عشایری به ۳۰۰ خانوار عشایری واجد شرایط اختصاص یافته و پرداخت آن از اواسط مردادماه از طریق بانکهای عامل آغاز میشود.
وی افزود: تسهیلات یادشده با نرخ سود ۴ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه پرداخت خواهد شد و نقش مؤثری در توسعه اشتغال، رونق تولید و بهبود معیشت جامعه عشایری استان خواهد داشت.