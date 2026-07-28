واژگونی خودروی حامل تانکر گاز مایع ۲۲ هزار لیتری در فریمان، یک کشته برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فریمان گفت: این حادثه بر اثر برخورد یکدستگاه خودروی حامل تانکر گاز مایع ۲۲ هزار لیتری به دیواره خاکی کنار پل رخ داد و راننده که مردی ۴۰ ساله بود در همان لحظات اولیه به علت شدت جراحات وارده جان باخت.

محمدحسن نیکومنش گفت: نیرو‌های آتش نشانی در همان دقایق اولیه بروز حادثه به محل اعزام شدند و با ایمن سازی محیط، مانع از انفجار مخزن گاز مایع شدند.

وی گفت: کارشناسان پلیس علت بروز حادثه را خواب آلودگی راننده و انحراف خودرو اعلام کردند.