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رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق تعرفههای مصوب و مقابله با تحمیل هزینه اضافه به بیماران گفت: حفظ اعتماد مردم و صیانت از شأن جامعه پزشکی در گرو نظارت مؤثر، اجرای قانون و برخورد قاطع با تخلفات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدحسین حاجی میرزایی رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت در نشست معاونان درمان دانشگاه و دانشکدههای علوم پزشکی کشور گفت: بخش عمده جامعه پزشکی کشور با رعایت قوانین و تعرفههای مصوب، خدمات ارزشمندی به مردم ارائه میکنند، اما تخلفات معدود نباید موجب خدشهدار شدن جایگاه این قشر خدوم شود. از همین رو، وزارت بهداشت با تقویت نظام نظارتی، به دنبال پیشگیری از تخلفات و حمایت همزمان از حقوق مردم و جامعه پزشکی است.
رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان افزود: هرگونه دریافت خارج از ضوابط قانونی، علاوه بر تضییع حقوق بیماران، میتواند زمینه ورود سایر دستگاههای نظارتی و قضایی شود، نظام سلامت در شناسایی تخلفات نقش مؤثری ایفا مینماید، اما در صورت تشدید تخلف، نهادهای نظارتی و قضایی ناگزیر وارد عمل خواهند شد؛ بنابراین نظارت درونسازمانی، اولین و بهترین راه برای حفظ اعتبار نظام سلامت است.
وی با اشاره به رصد مستمر شکایات ثبتشده در سامانه ۱۹۰ گفت: تمامی اطلاعات مربوط به شکایات، انتقادات و پیشنهادات در خصوص مراکز درمانی، فرایندهای درمانی، رشتههای تخصصی و نحوه رسیدگی دانشگاهها به صورت هوشمند پایش و تحلیل میشود و این اطلاعات در ارزیابی عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی مورد استفاده قرار میگیرد. بررسی روند تحلیل دادهها نشان میدهد در برخی از رشتههای تخصصی و برخی مراکز درمانی نیازمند نظارت بیشتری هستیم و بر همین اساس، برنامههای بازرسی و پایش هدفمند برای این مراکز طراحی و اجرا میشود.
رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان با تأکید بر نقش دانشگاههای علوم پزشکی در رسیدگی دقیق به شکایات تصریح کرد: انتظار میرود پروندههای تخلف با دقت، مستندسازی کامل و بر اساس قوانین بررسی شوند و در مواردی که تخلف احراز میشود، بدون اغماض به مراجع قانونی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شوند.
وی خاطرنشان کرد: صرف انصراف شاکی یا پرداخت وجه به حساب شخص ثالث، مانع رسیدگی قانونی نیست و دانشگاهها باید با استفاده از مستندات موجود، ابعاد مختلف پرونده را بررسی و فرآیند قانونی را تا حصول نتیجه دنبال کنند.
رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان از تدوین کارنامه عملکرد نظارتی دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: نحوه رسیدگی به شکایات، میزان احراز تخلفات، کیفیت مستندسازی پروندهها و اقدامات قانونی انجامشده از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد دانشگاهها خواهد بود و نتایج این ارزیابیها در تصمیمگیریهای مدیریتی و نظارتی مورد استفاده قرار میگیرد.
حاجی میرزایی همچنین از توسعه همکاریهای بینبخشی برای افزایش اثربخشی نظارتها خبر داد و افزود: وزارت بهداشت در حال تقویت همکاری با سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان نظام پزشکی، سازمانهای بیمهگر و سایر دستگاههای ذیربط است تا روند شناسایی و رسیدگی به تخلفات با سرعت، دقت و اثربخشی بیشتری انجام شود.
رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان همچنین از برنامهریزی برای گسترش همکاری با سازمان امور مالیاتی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود خبر داد و گفت: استفاده از این ظرفیتها میتواند امکان شناسایی دقیقتر تخلفات مالی و مقابله مؤثرتر با دریافتهای غیرقانونی را فراهم کند.
وی تأکید کرد: ارتقای دانش حقوقی، وحدت رویه در رسیدگی به پروندهها و تقویت نظارتهای تخصصی نقش مهمی در کاهش تخلفات، افزایش رضایتمندی مردم و حفظ اعتماد عمومی به نظام سلامت خواهد داشت.