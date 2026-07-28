به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان در بازدید از باغات و مجموعه کشت و صنعت جنوب در شهرستان جیرفت، از اجرای طرح تحول بخش کشاورزی استان با مشارکت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از جمله کشت و صنعت جنوب و شرکت هواپیمایی ماهان خبر داد و ابراز امیدواری کرد این طرح نقش مؤثری در اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی استان داشته باشد.

محمدعلی طالبی با همراهی نمایندگان مردم جنوب استان در مجلس شورای اسلامی، از باغات و بخش‌های مختلف مجموعه کشت و صنعت جنوب در شهرستان جیرفت بازدید کرد.

استاندار کرمان در حاشیه این بازدید گفت: برنامه‌ریزی شده است با مشارکت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، از جمله کشت و صنعت جنوب و شرکت هواپیمایی ماهان، طرحی تحولی در بخش کشاورزی استان به اجرا درآید.

وی افزود: امیدواریم این طرح نتایج ارزشمندی در افزایش بهره‌وری، توسعه تولید و اصلاح الگوی کشت به همراه داشته باشد.