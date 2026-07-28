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مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی از آغاز به کار درمانگاه این جمعیت در کربلای معلی خبر داد و گفت:این مرکز با استقرار در کتابخانه مرکزی شهر کربلا تا پایان مراسم اربعین به صورت شبانهروزی به زائران خدمات درمانی، بهداشتی و دارویی رایگان ارائه میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،صابر جودی گفت: درمانگاه جمعیت هلال احمر از روز یکشنبه چهارم مرداد در شارعالحسین و در محل کتابخانه مرکزی کربلا فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی افزود: این مرکز درمانی با بهرهگیری از ۵۵ نفر کادر درمانی و اجرایی برای ارائه خدمات مورد نیاز زائران اربعین حسینی سازماندهی شده و تا پایان مراسم اربعین به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی ادامه داد: پزشک عمومی، پزشکان متخصص داخلی، قلب، زنان و طب اورژانس، پرستاران، کارشناسان فوریتهای پزشکی، تکنسینهای داروخانه و عوامل اجرایی و پشتیبانی در این درمانگاه حضور دارند و خدمات مورد نیاز زائران را به صورت شبانهروزی ارائه میکنند.
وی با اشاره به آمادگی کامل این مجموعه درمانی گفت: تمامی بخشهای درمانگاه برای ارائه خدمات سریع، ایمن و مطلوب تجهیز شده است تا پاسخگوی نیازهای پزشکی زائران در ایام اربعین باشد.
جودی خاطرنشان کرد:این مرکز درمانی در کنار سایر مراکز درمانی جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، در حفظ سلامت زائران و پشتیبانی درمانی از مراسم اربعین نقشآفرینی میکند.