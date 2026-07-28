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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری، همراه با افزایش دمای بیشینه، وزش باد گرم و خشک در برخی از نقاط شرقی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر ناپایداری جوی در استان مورد انتظار است و پدیده قابل ملاحظه امروز تا پایان هفته افزایش محسوس دما پیش بینی میشود.
او افزود: بعدازظهر امروز در نقاط مرتفع استان نیز رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و احتمال سیلابی شدن مسیلها پیش بینی و در برخی از نقاط مرکزی، ناپایداری جوی به شکل افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا احتمال دارد.
حمزه نژاد، توصیه کرد: ساکنان و گردشگران استان از صعود به نقاط مرتفع و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری کنند.
او افزود: امروز دریا کمی مواج و ترددهای دریایی برای شناورهای سبک، با رعایت احتیاط مساعد خواهد بود و از لحاظ دمایی نیز تا پایان هفته، افزایش ۲ تا ۵ درجهای دمای بیشینه و کاهش رطوبت نسبی هوا پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، توصیه کرد: ساکنان و گردشگران استان، تمهیدات لازم را اندیشیده و از ترددهای غیر ضرور و فعالیت در فضای باز به ویژه هنگام ظهر خودداری کنند و در مصرف حاملهای انرژی صرفه جویی را لحاظ کنند.