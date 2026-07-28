به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان لنگرود با اعلام خبر ثبت تصاویر سه قلاده خرس قهوه‌ای با دوربین‌های تله‌ای در ارتفاعات جنگل‌های هیرکانی، این رخداد را نشانی از ارزش زیست‌‌بوم بالای زیستگاه‌های منطقه دانست.

وی اظهار داشت که این تصاویر در ادامه برنامه‌های پایش مستمر حیات‌وحش و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مستندسازی شده است.

رئیس اداره محیط‌زیست لنگرود افزود که این موفقیت، نشان‌دهنده اثربخشی فناوری‌های مدرن در حفاظت از گونه‌های شاخص حیات‌وحش و پایش دقیق زیستگاه‌های ارزشمند منطقه است.