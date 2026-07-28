حماسه حضور ملت در اجتماعات دفاع از وطن در صد و چهل و نهمین شب

در اجتماعات مردمی شب گذشته ایرانیان اعلام کردند: جبهه مقاومت، شرط اصلی شکست دشمن در منطقه است و بستن تنگه هرمز به همراه پاسخ کوبنده نیرو‌های مسلح موجب شکست و عقب نشینی دشمن خواهد شد.