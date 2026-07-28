امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

حماسه حضور ملت در اجتماعات دفاع از وطن در صد و چهل و نهمین شب

در اجتماعات مردمی شب گذشته ایرانیان اعلام کردند: جبهه مقاومت، شرط اصلی شکست دشمن در منطقه است و بستن تنگه هرمز به همراه پاسخ کوبنده نیرو‌های مسلح موجب شکست و عقب نشینی دشمن خواهد شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۶- ۰۹:۰۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
خشاب خالی ترامپ؛ ذخایر موشک‌های راهبردی آمریکا ته کشید
خشاب خالی ترامپ؛ ذخایر موشک‌های راهبردی آمریکا ته کشید
۱۴۰۵-۰۵-۰۵
اعدام دو تروریست در میدان شهید علیخانی اصفهان
اعدام دو تروریست در میدان شهید علیخانی اصفهان
۱۴۰۵-۰۵-۰۶
اعتراف‌هایی که سند جنایت است
اعتراف‌هایی که سند جنایت است
۱۴۰۵-۰۵-۰۶
شاه راه انرژی در قفل ایران
شاه راه انرژی در قفل ایران
۱۴۰۵-۰۵-۰۵
خبرهای مرتبط

صد و چهل و نهمین شب حضور پرشور و انقلابی مردم قرچک

شب صد و چهل و نهم ایستادگی و میدان داری مردم رباط کریم

حضور پرشور مردم اراک در میدان شهدا برای تجدید میثاق با ایران و رهبری

مردم همچنان در میدان هستند و تاریخ می‌نگارند...

تجدید میثاق مردم استان مرکزی با ایران و رهبری در یکصد و چهل‌وهشتمین تجمع مردمی

برچسب ها: تجمعات مردمی ، اقتدار ملت ایران ، پیروزی ایران ، شکست آمریکا
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 