کارشناس هواشناسی از پیش بینی و احتمال رگبار پراکنده در دامنه‌ها و ارتفاعات استان از صبح امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تاکامی کارشناس هواشناسی با اشاتره به احتمال رگبار پراکنده در دامنه‌ها و ارتفاعات از صبح امروز گفت: دیروز ساری با بیشینه دمای ۳۹ درجه سانتی گراد گرمترین نقطه استان بود و بلده با 12درجه سانتی گراد بالای صفر خنکترین نقطه استان گزارش شده است.

وی افزود: صبح امروز در دامنه و ارتفاعات استان احتمال رگبار پراکنده وجود دارد که انتظار داریم به تدریج از میزان ناپایداری‌ها کاسته شود.

کارشناس هواشناسی ادامه داد: فردا چهارشنبه هم جو استان پایدار است و در روز‌های پنج شنبه و جمعه در ساعات بعد از ظهر رشد ابر و در دامنه‌ها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان احتمال وقوع رگبار پراکنده وجود دارد.

او تصریح کرد: دریا امروز مواج است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.