ثبت رکورد ۴۰ هزار تنی خرید گندم در ازنا
مدیر جهاد کشاورزی ازنا از عبور میزان خرید تضمینی گندم این شهرستان از مرز ۴۰ هزار تن خبر داد و بر تداوم نظارتهای شبانهروزی برای تضمین استانداردهای کیفی محصول در مراکز خرید تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
صادق رحمتی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا، در حاشیه بازدید میدانی از مراکز خرید تضمینی گندم، با اعلام این خبر اظهار داشت: با همت کشاورزان و تلاش شبانهروزی کادر اجرایی، تاکنون بیش از ۴۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز در شهرستان ازنا خریداری و ذخیرهسازی شده است.
در این بازدید که با حضور معاون حراست سازمان جهاد کشاورزی استان انجام شد، فرآیند خرید غلات از نظر شاخصهای فنی و آزمایشگاهی شامل افت مفید و غیرمفید، درصد سنزدگی، میزان رطوبت و نحوه نمونهگیری استاندارد، مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت تا از سلامت محصول ورودی اطمینان حاصل شود.
رحمتی در پایان ضمن قدردانی از تعامل کشاورزان سختکوش ازنایی، خاطرنشان کرد: عملیات خرید تضمینی گندم با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی و کیفی، تا پایان فصل برداشت محصولات پاییزه در مراکز تعیینشده شهرستان ادامه خواهد داشت.