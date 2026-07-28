به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در این نشست با اشاره به همکاری‌های مردم و میزبانی شایسته آنان از صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اظهار داشت: مردم استان بوشهر میزبانان شایسته‌ای برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بوده و هستند و انتظار می‌رود توجه بیشتری به نیاز‌های مردم این منطقه، نیرو‌های بومی و مدیران بومی استان شود.

وی بر نقش راهبردی وزارت نفت در توسعه استان و کشور تاکید و بیان کرد: نگاه وزارت نفت به مناطق میزبان، باید حمایتی بوده و انتظار دارم در ارتقای خدمات‌رسانی به ساکنان این مناطق و منابع انسانی بومی، اهتمام بیشتری شود.

زارع با تشکر از اجرای طرح‌های مسئولیت اجتماعی در حوزه‌های آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های عمومی بر اولویت دادن به اشتغال نیرو‌های بومی در طرح‌های شرکت‌های ذیل وزارت نفت و پیمانکاران تابعه و افزایش سهم متخصصان استان در فرصت‌های شغلی و مدیریتی تاکید کرد.

وی با اشاره به آموزش‌های مهارتی و تخصصی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع نفت و گاز با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای و مراکز دانشگاهی یادآور شد: جذب و بکارگیری جوانان متخصص و متعهد بومی در پروژه‌های مستقر در استان مورد تاکید قرار دارد.

وزیر نفت هم با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های استاندار بوشهر، برای پیگیری درخواست‌ها قول مساعد داد.