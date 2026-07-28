فرمانده انتظامی رفسنجان گفت: هنگام کنترل محور‌های خروجی در ایست و بازرسی، از یک دستگاه اتوبوس عبوری، ۴۰۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز حمل کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی رفسنجان گفت: ماموران پلیس آگاهی، هنگام کنترل محور‌های خروجی در ایست و بازرسی، از یک دستگاه اتوبوس عبوری، ۴۰۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز حمل کشف و یک متهم را به مرجع قضایی معرفی کردند.

سرهنگ "خواجه پور" با اشاره به ایام اربعین و افزایش تردد‌های جاده‌ای بر خودداری از اینگونه اقدامات خطرساز تاکید کرد.