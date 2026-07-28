کشف ۱۵۲ دستگاه استخراج رمز ارز در لرستان
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان از کشف ۱۵۲ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان در سخنانی با اشاره به شرایط حساس تابستان و افزایش مصرف برق، اظهار کرد: در این روزها، قاچاق برق و استخراج غیرمجاز رمزارز تنها یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه تعرض به امنیت انرژی کشور و تضییع حقوق عمومی مردم به شمار میرود.
شیرزاد جمشیدی افزود: هر دستگاه ماینر غیرمجاز، بخشی از برق موردنیاز منازل، مراکز درمانی، صنایع و خدمات عمومی را مصرف میکند و موجب افزایش فشار بر شبکه، کاهش پایداری برق و تحمیل خسارت به بیتالمال میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به اقدامات نظارتی این شرکت، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، تیمهای عملیاتی و بازرسی موفق به شناسایی، کشف و ضبط ۱۵۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در نقاط مختلف استان شدهاند.
جمشیدی، تأکید کرد: برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز با همکاری دستگاههای ذیربط با جدیت ادامه دارد و علاوه بر جمعآوری تجهیزات، برق این مراکز قطع و مطابق مقررات با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به سیاستهای دولت برای حمایت از تولید، تصریح کرد: تسهیلات جدید تأمین برق شهرکهای صنعتی باهدف تقویت تولید، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در نظر گرفته شده است، اما صنایع انرژیبر همچنان موظف به اجرای تکالیف قانونی خود از جمله احداث نیروگاه اختصاصی هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان از همراهی شهروندان در مدیریت مصرف برق قدردانی کرد و گفت: مشارکت مردم در صرفهجویی و گزارش مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز، نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه برق، تأمین برق بخش تولید و صیانت از سرمایههای ملی دارد.