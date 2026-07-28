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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: از آغاز فصل برداشت تاکنون بیش از ۳۲۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان خریداری شده که حدود ۱۹۰ هزار تن آن در مراکز تعاون روستایی تحویل داده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ارسلان ازهاری در جریان بازدید از مرکز خرید گندم تعاون روستایی حسنآباد یاسوکند شهرستان بیجار، ارزش گندم خریداریشده را حدود ۱۳.۵ همت عنوان کرد و افزود: امسال ۶۳ مرکز تعاون روستایی در سطح استان مسئولیت خرید تضمینی گندم را بر عهده دارند .
وی با بیان اینکه پیشبینی میشود امسال حدود ۸۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان خریداری شود، گفت: تمامی مراکز خرید با آمادگی کامل برای دریافت این محصول راهبردی فعالیت میکنند.
معاون اقتصادی استاندار کردستان همچنین در پایان این بازدید با کشاورزان و عوامل اجرایی مرکز گفتوگو کرد و از نزدیک در جریان روند خرید تضمینی و خدمات ارائهشده به بهرهبرداران قرار گرفت.