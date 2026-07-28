به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ارسلان ازهاری در جریان بازدید از مرکز خرید گندم تعاون روستایی حسن‌آباد یاسوکند شهرستان بیجار، ارزش گندم خریداری‌شده را حدود ۱۳.۵ همت عنوان کرد و افزود: امسال ۶۳ مرکز تعاون روستایی در سطح استان مسئولیت خرید تضمینی گندم را بر عهده دارند .

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وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۸۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان خریداری شود، گفت: تمامی مراکز خرید با آمادگی کامل برای دریافت این محصول راهبردی فعالیت می‌کنند.

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معاون اقتصادی استاندار کردستان همچنین در پایان این بازدید با کشاورزان و عوامل اجرایی مرکز گفت‌و‌گو کرد و از نزدیک در جریان روند خرید تضمینی و خدمات ارائه‌شده به بهره‌برداران قرار گرفت.